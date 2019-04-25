Путин поручит подготовить указ о введении в Забайкалье режима ЧС из-за пожаров

Российский лидер Владимир Путин на совещании в Чите отметил, что поручит подготовить указ о введении в Забайкалье режима чрезвычайной ситуации из-за пожаров. С такой просьбой к президенту обратился глава региона Александр Осипов.

— Хорошо, это можно сделать и, наверное, нужно. Мы совместно с правительством такой указ подготовим, — сказал Путин.

Также президент РФ прокомментировал возбуждённые СК уголовные дела из-за пожаров в Забайкальском крае.

— Не нужно переживать по этому поводу. Они возбуждаются не для того, чтобы "назначить" виновных и во что бы то ни стало кого-то привлечь к ответственности. Они возбуждаются для того, чтобы разобраться в причинах того, что произошло, и чтобы посмотреть, как должностные лица разбирались в том, что произошло, — пояснил Путин.

Как писал Лайф, на совещании в Чите президент России отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкальcком крае. Путин поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим.

Также сообщалось, что будет восстановлена социальная инфраструктура, а пострадавшим возместят ущерб от потери домашнего скота.

Напомним, из-за пожаров в Забайкалье пострадало уже 34 человека. Также сообщалось, что сгорело около 100 домов, 113 ферм.