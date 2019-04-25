Четырёхкратного олимпийского чемпиона обокрали в его день рождения

Четырёхкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции Мохамед Муктар Джама "Мо" Фара стал жертвой ограбления. Об этом легкоатлет рассказал во время пресс-конференции, посвящённой лондонскому марафону.

По словам спортсмена, специально для подготовки к предстоящему марафону он приехал в Эфиопию. Для размещения Фара выбрал отель неподалёку от Аддис-Абебы. Гостиница, в которой остановился легкоатлет, знаменита тем, что её владелец — легенда спорта Хайле Гебреселассие, установивший с 1994 года 27 мировых рекордов на беговых дистанциях.

Отмечается, что инцидент произошёл 23 марта, когда Мо Фара вернулся в гостиничный номер в день своего рождения и обнаружил, что у него пропали 2500 фунтов стерлингов (около 207 тысяч рублей), два мобильных телефона и часы, которые подарила жена на годовщину свадьбы.

— Я уехал на тренировку в 5:30 с моим тренером и моими товарищами по команде и дал ключ на стойке регистрации, чтобы они могли убрать мою комнату. Когда я вернулся около 16:30, я заметил, что моя сумка была открыта, а сам номер взломан, — приводит издание The Guardian слова спортсмена.

Мо Фара сначала обрадовался тому, что администрация отеля пообещала разобраться в краже. Однако это не принесло никаких результатов. В итоге к расследованию подключилась полиция, которая сначала арестовала пятерых подозреваемых, но потом отпустила их.

Спортсмен сообщил, что также пытался связаться с Гебреселассие, но тот ничего не ответил.

— Я нанял двух адвокатов. Мне плевать на деньги, я просто хочу свои часы. Я хочу, чтобы Хайле взял на себя ответственность, — заключил Мо Фара.

Мо Фара — британский спортсмен сомалийского происхождения, бегун на средние и длинные дистанции. Легкоатлет является шестикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы в беге на длинные дистанции. Также Фара — четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов.