Саммит Путина и Ким Чен Ына в Приморье будут освещать почти 300 человек

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Саммит Путина и Ким Чен Ына в Приморье будут освещать почти 300 человек

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Владимир Путин и Ким Чен Ын. Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин/Валерий Шарифулин

Встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке освещают около 300 журналистов.

В списке журналистов, допущенных к саммиту, значатся 283 человека.

Ранее Лайф писал, что Путин и Ким Чен Ын планируют общаться не больше часа.

Напомним, 24 апреля Ким Чен Ын прибыл в Россию. На станции Хасан в Приморском крае он попробовал приветственный каравай. Сообщалось, что делегацию КНДР во Владивостоке будут угощать блюдами русской кухни. Стоит отметить, что это первый визит Ким Чен Ына в Россию. В Кремле назвали это "ключевым событием".

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