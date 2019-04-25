Саммит Путина и Ким Чен Ына в Приморье будут освещать почти 300 человек

Встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке освещают около 300 журналистов.
В списке журналистов, допущенных к саммиту, значатся 283 человека.
Ранее Лайф писал, что Путин и Ким Чен Ын планируют общаться не больше часа.
Напомним, 24 апреля Ким Чен Ын прибыл в Россию. На станции Хасан в Приморском крае он попробовал приветственный каравай. Сообщалось, что делегацию КНДР во Владивостоке будут угощать блюдами русской кухни. Стоит отметить, что это первый визит Ким Чен Ына в Россию. В Кремле назвали это "ключевым событием".
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