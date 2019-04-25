Жители Забайкалья попросили Путина построить клуб в селе на границе с Монголией

Во время совещания в Чите, посвящённого ликвидации последствий пожаров в Забайкалье, российского лидера Владимира Путина попросили уделить внимание вопросам восстановления социальной инфраструктуры.

В частности, глава Ононского района Ятур Танхаев рассказал Путину о желании людей "остаться на земле предков". Также он передал главе государства просьбу сельчан построить "клубик".

— Люди уже получают деньги, ущерб подсчитан. Они все решили остаться там, потому что первый вопрос был: "Здесь будете или уезжаете?" — "Нет, здесь будем строиться, это земля наших предков. Понятно, что такая трагедия, но мы сильны, останемся на малой родине". Но попросили они хотя бы маленький клубик там. Это пограничное село на границе с Монголией. Вот человек на 50–60 построить бы, — сказал Танхаев.

В ответ на это Путин отметил, что вместе с восстановлением жилья пострадавшим в Забайкалье "надо элементарную социальную структуру сделать".

— Надо приветствовать и поддержать желание людей остаться на родной земле, — констатировал глава государства.

Как писал Лайф, в ходе заседания в Чите Путин отметил сложность ситуации с пожарами и поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим.

По последним данным, в результате природных пожаров в Забайкалье пострадало уже 34 человека. Кроме того, сгорело около 100 домов и 113 ферм. Как заявил врио губернатора региона Александр Осипов, ущерб уже составил 1 млрд рублей.