Мадуро пообещал поддержку компаниям в обмен на инвестиции в агросектор

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал иностранные компании инвестировать в агросектор республики и пообещал предоставить свою поддержку. Заявление лидера латиноамериканской страны транслировалось в "Твиттере".

— Мы будем рады всем тем, кто будет инвестировать в финансовый, банковский сектор, в криптовалюту петро, — добавил Мадуро.

Как писал Лайф, Боливарианская Республика в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией нацвалюты и гиперинфляцией.