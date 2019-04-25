Мадуро пообещал поддержку компаниям в обмен на инвестиции в агросектор

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Мадуро пообещал поддержку компаниям в обмен на инвестиции в агросектор

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Фото: © Twitter / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал иностранные компании инвестировать в агросектор республики и пообещал предоставить свою поддержку. Заявление лидера латиноамериканской страны транслировалось в "Твиттере".

Мы будем рады всем тем, кто будет инвестировать в финансовый, банковский сектор, в криптовалюту петро, — добавил Мадуро.

Как писал Лайф, Боливарианская Республика в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией нацвалюты и гиперинфляцией.

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