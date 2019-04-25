Экс-глава службы внешней разведки РФ назвал самую страшную угрозу человечеству

Наиболее серьёзной угрозой для человечества является возможная экологическая катастрофа. Об этом заявил бывший директор службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников.

— Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству. Ядерное оружие? Это угроза, но человек принимает меры по снижению этой угрозы, — передаёт слова Трубникова РИА "Новости".

По его словам, на смену Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) непременно придут новые соглашения, в то время как ситуация в области экологии гораздо более непредсказуема.

— Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу — исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить,— отметил Трубников.

Как писал Лайф, ранее генеральный инспектор вооружённых сил ФРГ генерал Эберхард Цорн заявил, что на смену Договору о РСМД должен прийти новый документ, который будет отвечать за контроль над вооружением. При этом, по его мнению, для составления нового документа необходимо привлечение всех сторон, таких как Россия, США и Китай.

Напомним, о намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре 2018 года. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД. 16 марта Пентагон заявил о начале производства ракет, запрещённых соглашением.