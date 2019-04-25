Назван размер компенсаций пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов рассказал о размере компенсации пострадавшим в результате природных пожаров в регионе.

— В Забайкалье работают краевая и районные комиссии, для того чтобы составить списки пострадавших на получение компенсационных выплат в 10, 50 и 100 тысяч рублей. Возмещение вреда здоровью пострадавшим по 200 и 400 тысяч рублей, — сказал Осипов.

Лайф писал, что на совещании в Чите, посвящённом ликвидации последствий пожаров в Забайкалье, присутствовал глава государства Владимир Путин. Он оценил сложность ситуации, а также поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим.

Как заявил Осипов, ущерб из-за пожаров уже составил 1 млрд рублей. При этом власти Забайкалья, согласно поручению президента, намерены до 15 октября построить жильё для пострадавших. Сообщалось, что до 1 июля планируется очистить сгоревшие территории.

Напомним, из-за пожаров в огне оказалось 17 населённых пунктов. По последним данным, получили травмы 34 человека.