СМИ: Поезд Ким Чен Ына отогнали на станцию в пригороде Владивостока

Спецпоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына был отправлен на станцию Океанскую в пригороде Владивостока, сообщает ТАСС.

— Он теперь стоит на одном из десятка путей. Охраняют его исключительно сотрудники северокорейской службы охраны, — рассказал агентству источник, близкий к РЖД.

Станция Океанская находится в черте Владивостока. Путь до неё по железной дороге от вокзала занимает около 30 минут.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде во Владивосток 24 апреля. При этом помощники лидера КНДР на ходу протирали двери и поручни поезда.

Как писал Лайф, российский лидер Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во Владивостоке планируют общаться не больше часа. Ожидается, что остальное время займут переговоры в расширенном составе и официальный обед.

Также стало известно, что освещать первый визит Ким Чен Ына в Россию будет около 300 журналистов.