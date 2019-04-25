Минобороны РФ: Зарубежные СМИ сняли постановку гибели семьи от химоружия в Сирии

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Минобороны РФ: Зарубежные СМИ сняли постановку гибели семьи от химоружия в Сирии

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Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил о факте съёмки постановочной гибели сирийской семьи от якобы применённого химического оружия в сирийской провинции Хама, пишет РИА "Новости".

Как уточняется, съёмки провели в населённом пункте Мурек.

При этом Купчишин отметил, что боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в зоне деэскалации в Идлибе.

Как писал Лайф, ранее заместитель постпреда России при Совете безопасности ООН Владимир Сафронков сообщил о подготовке провокаций участниками "Белых касок". По его словам, они планируют обвинить власти страны в применении химоружия.

При этом постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс в ходе заседания Совбеза ООН 24 апреля заступилась за организацию и обвинила Россию в распространении ложных сведений о ней.

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