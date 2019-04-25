В штабе Зеленского рассказали, чего никогда не произойдёт при его власти

Когда должность президента Украины займёт Владимир Зеленский, страна не будет раздавать свои земли и своих граждан. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Дмитрия Разумкова, представителя штаба будущего лидера страны.

— У нас есть две красные линии: мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан — этого никогда не произойдёт при президенте Зеленском, — сказал он.

Напомним, что на Украине обнародованы окончательные итоги выборов президента. Согласно данным, шоумен Владимир Зеленский победил с результатом в 73,22% голосов. Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей.