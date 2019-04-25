Американские СМИ назвали основную причину поражения Порошенко на выборах

Причиной проигрыша действующего лидера Незалежной Петра Порошенко своему оппоненту Владимиру Зеленскому на выборах стала проводимая им антироссийская политика. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

По мнению издания, именно ограничения на использование русского языка, на поездки на территорию РФ, торговлю и контакты с россиянами стоили Порошенко победы, так как у многих украинцев есть родственники в соседней стране.

Отмечается, что исход выборов позволяет сделать два вывода: во-первых, среди населения Незалежной симпатия к России едва ли пойдёт на спад в ближайшее время, а, во-вторых, стратегия Запада по смене вектора развития всей нации на Украине в очередной раз закончилась провалом, как это было в Сирии, Ираке и Афганистане.

Как писал Лайф, второй тур президентских выборов прошёл 21 апреля. По данным ЦИК, шоумен Владимир Зеленский победил с результатом в 73,22% голосов. Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей.