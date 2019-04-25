Глава Приморья пригласил Ким Чен Ына на званый обед

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Глава Приморья пригласил Ким Чен Ына на званый обед

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Фото: © РИА Новости/Александр Сафронов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына на званый обед, сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, обед должен пройти в ресторане в пригороде Владивостока.

Напомним, 24 апреля лидер КНДР прибыл на бронепоезде с визитом в Россию. На станции Хасан в Приморском крае политик попробовал приветственный каравай. Также ранее Кожемяко рассказал, что делегацию КНДР во Владивостоке будут угощать борщом и пельменями.

Лайф писал, что встречу президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына на острове Русский освещают около 300 журналистов. При этом ранее стали известны детали встречи политиков.

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