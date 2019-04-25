Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за приглашение приехать в РФ.

— Хочу выразить благодарность за то, что пригласили меня. И, несмотря на чрезвычайную занятость, уделили внимание для моего визита и преодолели тысячи километров, чтобы встречать меня, — заявил он.

Также Ким Чен Ын поздравил Путина с тем, что ему "в прошлом году российский народ ещё раз доверил руководить великой Россией".

— Вы успешно ведёте работу по построению сильной России, — добавил лидер КНДР.

Ранее на встрече во Владивостоке Путин отметил, что визит Ким Чен Ына поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове.