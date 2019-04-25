Путин и Ким Чен Ын пожали руки на исторической встрече во Владивостоке — видео

Российский лидер Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын пожали друг другу руки на исторической встрече во Владивостоке.
Ранее Лайф писал, что визит в Россию стал первым для Ким Чен Ына. Как отметил Путин, это будет способствовать урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
В свою очередь, лидер КНДР поблагодарил президента России за приглашение и подчеркнул, что встреча окажется полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений между странами.
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