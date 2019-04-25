Синоптики пообещали аномально тёплую погоду в Москве

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Синоптики пообещали аномально тёплую погоду в Москве

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По данным метеорологов, максимальная температура днём в столице может составить плюс 24 градуса.

Москвичей продолжит радовать по-летнему тёплая погода. Как отмечают синоптики, столбики ртутного термометра 25 апреля поднимутся до 24 градусов. Как уверяют в погодном центре "Фобос", осадков в регионе не предвидится.

Медленно уходя на юг и разрушаясь, сегодня антициклон ещё сохранит в столичном регионе относительно малооблачную и сухую погоду, — поясняют синоптики.

Днём в городе максимальная температура воздуха составит +22... +24 °С, в Московской области — +19…+24°. Ветер ожидается северо-западный 3–8 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно будет падать и в итоге составит 753 мм рт. ст., что превысит норму.

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