Вместе с шашлыком в Минздраве советуют употреблять больше овощей и зелени, а количество алкоголя, напротив, сократить.

В преддверии майских праздников и сезона пикников в Минздраве рассказали, как правильно приготовить шашлык без вреда для здоровья. Как отмечает главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян, для приготовления блюда следует выбирать нежирные сорта мяса.

В частности, в классическом рецепте шашлыка используется баранина. Как раз ей лучше всего отдать предпочтение. Если же для приготовления будет использоваться свинина, то её следует специально обработать, срезав лишний жир, подчеркнул специалист. Кроме того, мясо следует хорошо вымочить в маринаде и лишь потом тщательно прожарить.

— Самое главное — не переедать. Если съесть пять шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один (хорошо приготовленный), то всё будет нормально, — цитирует RT Тутелян.

Также, по мнению эксперта, к мясу лучше всего добавить овощей и зелени. Эти продукты содержат в себе большое количество пищевых волокон, которые улучшают перистальтику кишечника и оказывают плодотворное влияние на здоровье.

Тутелян добавил, что с вниманием следует отнестись к употреблению спиртных напитков. И хоть в такой традиционный российский праздник, как 9 Мая, "грех не поднять" бокал за Победу, "всё должно быть очень умеренно", подчёркивает диетолог.