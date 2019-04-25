Полёты чартеров из России в Египет могут возобновить осенью

В настоящий момент пассажирское авиасообщение работает лишь между столицами двух стран.

Полёты чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут быть возобновлены уже в октябре текущего года. Такое заявление сделал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Как рассказал эксперт изданию "Известия", открытие аэропортов могут приурочить к началу туристического сезона, который приходится на позднюю осень. Возвращение на рынок некогда одного из самых популярных у россиян места отдыха за границей усилит конкуренцию и удешевит туры в соседние Турцию и ОАЭ, уверены представители туриндустрии.

— Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определённое, безусловно, будет, — пояснил вице-президент РСТ.

В то же время в египетском посольстве подтвердили, что их страна выполнила все требования российских спецслужб и ожидает результатов проверки. Но, по их данным, российская инспекция осталась довольна аэропортами Синая.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения в 2015 году над Синаем самолёта авиакомпании "Когалымавиа". На борту летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург лайнера находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

В апреле 2018 года после проведения ряда проверок Россия возобновила прямое авиационное сообщение с Египтом: первый за два с половиной года рейс "Аэрофлота" отправился из московского аэропорта Шереметьево в Каир 11 апреля.