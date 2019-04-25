Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына шли более полутора часов

Переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке в формате тет-а-тет завершились спустя более чем полтора часа.

Отметим, изначально по протоколу встречи для переговоров было запланировано не более 50 минут.

Напомним, во Владивостоке проходит историческая встреча лидеров России и КНДР — Владимира Путина и Ким Чен Ына. В ходе двусторонних переговоров президент РФ отметил, что визит главы Северной Кореи поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове.