Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына шли более полутора часов

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Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына шли более полутора часов

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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке в формате тет-а-тет завершились спустя более чем полтора часа.

Отметим, изначально по протоколу встречи для переговоров было запланировано не более 50 минут.

Напомним, во Владивостоке проходит историческая встреча лидеров России и КНДР — Владимира Путина и Ким Чен Ына. В ходе двусторонних переговоров президент РФ отметил, что визит главы Северной Кореи поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

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