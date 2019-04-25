Путин — о переговорах с Ким Чен Ыном: Состоялась достаточно обстоятельная беседа

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Путин — о переговорах с Ким Чен Ыном: Состоялась достаточно обстоятельная беседа

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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин оценил переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном как обстоятельные. Об этом глава государства сказал в ходе беседы с северокорейским главой в расширенном составе.

Только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития, — заявил российский лидер.

Президент также отметил, что благодарен Ким Чен Ыну за то, что тот принял приглашение и приехал в Россию.

Как уже сообщал Лайф, переговоры Путина и северокорейского лидера в режиме тет-а-тет длились около полутора часов.

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