Ким Чен Ын назвал главную тему переговоров с Путиным с глазу на глаз

По словам северокорейского лидера, ситуация на Корейском полуострове является одной из самых актуальных проблем.

По итогам полуторачасового общения в формате с глазу на глаз лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подытожили достигнутые в ходе переговоров соглашения. Это они сделали в рамках переговоров уже в расширенном составе. Главной темой, по словам главы КНДР, стал вопрос ситуации на Корейском полуострове.

— Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове, которая является одной из самых актуальных проблем в сегодняшней повестке дня, обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, а также обменяться мнениями по двусторонним отношениям, — заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР поблагодарил президента России за "прекрасно проведённое время" и выразил надежду, что переговоры двух стан продолжатся в полезном и конструктивном ключе.

— Только что у нас с вами, господин президент, прошёл очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим взаимный интерес, по всем актуальным проблемам, — сказал Ким Чен Ын.

Напомним, во Владивостоке проходит историческая встреча лидеров России и КНДР — Владимира Путина и Ким Чен Ына.