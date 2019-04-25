Ким Чен Ын назвал Россию дружественным и великим соседом

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Ким Чен Ын назвал Россию дружественным и великим соседом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Лидер КНДР Ким Чен Ын рад визиту во Владивосток. Более того, в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он назвал нашу страну великим и дружественным соседом.

Мы посетили дружественного и великого соседа с большой радостью, — заявил северокорейский лидер.

Он также выразил признательность Путину за то, что российский лидер прилетел во Владивосток, "преодолев тысячи километров".

Как уже сообщал Лайф, переговоры тет-а-тет длились более полутора часов. Сейчас стороны проводят беседу уже в расширенном составе.

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