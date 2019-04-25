"Яндекс.Музыка" выяснила, что в школьной программе не хватает Басты и Оксимирона

Стриминговый музыкальный сервис "Яндекс.Музыка" опросил подписчиков и выяснил, как проходили в их детстве уроки музыки в школах и каких композиций им тогда не хватало.

Многие респонденты отметили, что им было скучно, так как в программу включались только классические произведения. Дескать, не хватало современных исполнителей. Почти половина опрошенных призналась, что из-за классиков они прогуливали уроки музыки: 39% сказали, что делали это хотя бы раз, а 7% пропускали уроки постоянно. "В средней школе, где я училась, у учителя музыки было три любимых композитора: Бетховен, Бах и Моцарт. Каждый год в разных вариациях она рассказывала нам одни и те же истории из их жизни", — вспоминает одна из участниц опроса.

Чаще всего на уроках музыки пользователи пели хором, слушали классические произведения — иногда в исполнении учителя — и изучали теорию музыки. Только 13% опрошенных сообщили, что на уроках их знакомили с творчеством современных музыкантов и композиторов, и лишь 6% отметили, что во время занятий учитель предлагал им подвигаться под музыку. "В песне "Погоня", ну, которая из "Неуловимых мстителей", бо́льшая часть одноклассников вместо строчки "Есть пули в нагане..." пели "Есть пули с ногами", — рассказал другой респондент.

"Яндекс.Музыка" также поинтересовалась, кто из современных российских и зарубежных исполнителей мог бы дополнить школьную программу. Из российских музыкантов пользователи предложили Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Бориса Гребенщикова, Егора Летова. Также слушатели особо отметили Земфиру, Дениса Мацуева, Оксимирона, Noize MC, Басту, Полину Гагарину и Монеточку. Среди зарубежных музыкантов пользователи рекомендовали бы для изучения в школе The Queen, The Beatles, Nirvana, Metallica, Linkin Park, Imagine Dragons, а также Эминема и Адель.

Любопытно, что среди рекомендованных слушателями музыкантов есть и современные классические композиторы, например Ханс Циммер и Людовико Эйнауди.

В опросе приняли участие 644 пользователя "Яндекс.Музыки" в возрасте от 18 до 35 лет из разных городов России.