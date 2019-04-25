Цена нефти Brent превысила $75 впервые с 31 октября

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Цена нефти Brent превысила $75 впервые с 31 октября

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75,01 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Речь идёт о фьючерсах с поставкой в июне 2019 года.

Как уточняет ТАСС, в последний раз нефть Brent находилась на этой ценовой отметке 31 октября прошлого года.

При этом курс доллара и евро по отношению к рублю растёт. Так, на открытии торгов американская валюта возросла до 64,48 рубля, а европейская — до 71,89 рубля.

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