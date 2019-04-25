Россиянам могут запретить ввоз хамона и пармезана

Производители мяса и представители Минсельхоза считают, что в страну могут попасть опасные вирусы животных.

Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввозить в Россию мясную и молочную продукцию для личного пользования. Об этом со ссылкой на письмо представителей организации вице-премьеру Алексею Гордееву сообщает газета "Ведомости".

В ассоциации считают необходимым усиление контроля за багажом и ручной кладью въезжающих в страну людей. Также представители организации предлагают повысить ответственность за незаконный ввоз в Россию продукции животного происхождения. Под исключение могут попасть детское питание и молочные смеси.

Как отмечается, предлагаемые меры поддерживают в Минсельхозе и Россельхознадзоре. Производители мяса и представители Минсельхоза полагают, что в страну вместе с мясными и молочными изделиями могут попасть опасные вирусы животных.

Напомним, в 2014 году Россия в ответ на санкции запретила импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Для личного пользования в Россию можно ввозить до 5 килограммов продукции животного происхождения — она должна быть в заводской упаковке.