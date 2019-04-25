Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодных выплатах в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны — гражданам РФ, проживающим в том числе и в странах Прибалтики. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте говорится, что ветераны ВОВ, являющиеся гражданами России и проживающие в Латвии, Эстонии и Литве, а также на территории РФ, будут ежегодно получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Финансирование расходов, связанных с исполнением указа, будет обеспечиваться Правительством РФ. Выплаты приурочены ко Дню Победы.