Россиянина обвинили в домогательствах к гражданке США на борту самолёта

Сам он отрицал свою вину, утверждая, что не трогал девушку, а просто двигался во сне.

Суд в американском штате Вирджиния предъявил обвинение гражданину России и США в сексуальных домогательствах к 19-летней гражданке Штатов на борту самолёта. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошёл летом 2018 года. Лайнер выполнял рейс из Токио в Вашингтон. По словам девушки, в какой-то момент она проснулась от того, что почувствовала прикосновение чужих рук. Мужчина же утверждает, что не трогал девушку, а просто двигался во сне.

Сейчас его отпустили под залог.