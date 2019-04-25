"Предсмертную телеграмму" Гитлера продадут на аукционе в США

Уникальный исторический документ содержит последние распоряжения вождя Третьего рейха, а также его слова о том, что он намерен остаться в Берлине до самого конца.

В американском штате Мэриленд выставлена на аукцион, предположительно, последняя телеграмма вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера, которую он направил генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру за несколько дней до собственного самоубийства. В документе он призывает своего военачальника как можно скорее начать наступление на север. Также Гитлер сообщает, что останется в Берлине, несмотря на наступление Красной армии.

— Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающем для Германии бою и подать пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом буду наиболее полезен Германии. Всем вам нужно сделать всё возможное, чтобы победить в битве за Берлин. Лично вы можете в этом помочь, если как можно раньше начнёте наступление на север, — говорится в документе.

Как сообщает издание Daily Mail, торги пройдут 30 апреля и 1 мая. Ожидаемая стоимость лота — от 60 до 80 тысяч долларов. Кроме того, к телеграмме прикладывается письмо Шернера к Гитлеру, в котором немецкий генерал призывал фюрера немедленно покинуть осаждённый Берлин.

Президент проводящей аукцион компании Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос уточнил, что через два дня после отправки этой телеграммы Гитлер упустил последний шанс эвакуироваться из Берлина. А выдвинувшиеся из Чехословакии на север в сторону столицы Германии войска генерал-фельдмаршала Шернера были окружены и разбиты советскими войсками. Вероятно, понимая безвыходность ситуации и близость полного поражения, 30 апреля Гитлер покончил с собой в своём бункере в Берлине.