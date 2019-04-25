Туроператоры сообщили о сбоях в работе визовых центров в Москве

Сотрудники визовых центров Москвы не успевают обрабатывать заявления, туроператоры встревожены сбоями в работе и призывают туристов покупать страховки от невыезда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Как уточняется, проблемы наблюдаются в визовых центрах Испании, Чехии и Франции. Их связывают с большим потоком туристов. Эксперты надеются на скорое разрешение проблем, которые характерны для начала сезона.
Специалисты рекомендуют путешественникам приобретать страховки от невыезда, которые в случае проблем с получением визы помогут избежать денежных потерь.
По данным страховой компании ERV, в 2018 году визовые риски стали причиной срыва 27% зарубежных поездок туристов, которые обратились за страховой выплатой по риску отмены поездки.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз.
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