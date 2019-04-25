Суд оставил в силе решение о лишении Александра Емельяненко прав

Кисловодский городской суд оставил без изменения решение о лишении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко водительских прав и выплате штрафа в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Суд признал отказ Емельяненко от прохождения медицинского освидетельствования. Отметим, что спортсмен попытался обжаловать соответствующее решение суда.
Ранее Лайф писал, что пьяного Емельяненко задержали в Кисловодске в марте. В суде спортсмен признал, что сел за руль нетрезвым. Однако, по словам Александра, он не оказывал сопротивления при задержании. В итоге суд признал его виновным и лишил водительского удостоверения на полтора года, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.
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