Пугачёва обещает "выкинуть сюрприз" на своё 80-летие

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Пугачёва обещает "выкинуть сюрприз" на своё 80-летие

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Алла Пугачёва. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл

Она также заявила, что пока не думает о своих сольных выступлениях, и призвала журналистов ждать.

Певица Алла Пугачёва пообещала журналистам "выкинуть сюрприз" к своему 80-летию и не исключила нового сольного концерта.

Заявление она сделала во время концерта-посвящения "Наша Алла" в "Гоголь-центре", на котором она присутствовала в качестве зрителя. Журналисты спросили у Пугачёвой, не собирается ли она в ближайшие годы дать сольный концерт, на котором исполнит свои малоизвестные песни.

Я с удовольствием! Когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину! А так-то что думать об этом? Ждите, — сказала Пугачёва.

Напомним, 15 апреля Примадонне исполнилось 70 лет. С днём рождения её поздравил российский лидер Владимир Путин.

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