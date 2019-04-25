В России стартовала акция "Георгиевская ленточка — 2019"

В предстоящие две недели она охватит все регионы России и более чем 90 стран мира.

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала 25 апреля на Зубовском бульваре в Москве. Раздавать оранжево-чёрные ленты всем желающим по всей стране и за рубежом будут с 25 апреля по 9 Мая, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, на Зубовском бульваре, откуда стартовала акция, презентовали проект в формате дополненной реальности. С помощью мобильного приложения РИА.Lab посетители смогут послушать истории людей, прошедших через войну и встретивших День Победы. Их записали для проекта российские актёры и шоумены Егор Бероев, Дина Гарипова, Дмитрий Дибров, Дмитрий Киселёв, Дмитрий Харатьян, Яна Чурикова.

"Георгиевская ленточка" впервые была организована весной 2005 года к 60-летию Великой Победы. Сегодня акция проводится силами тысяч участников объединения "Волонтёры Победы" при координации Роспатриотцентра и поддержке МИА "Россия сегодня".