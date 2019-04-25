Эксперты назвали лучший кагор

Потребителей призвали не увлекаться алкогольными напитками, так как их употребление способно нанести вред здоровью.

Специалисты "Росконтроля" провели исследование сорта красного вина — кагора, который используют при причастии в церкви, и назвали лучшую марку.

Эксперты проверили образцы пяти брендов и выявили, что все они соответствуют требованиям безопасности по проверенным показателям.

Лидером рейтинга оказался кагор "Со Святой горы Афон" — он обладает хорошими органолептическими свойствами и не содержит спиртов и сахаров невиноградного происхождения. Второе место рейтинга занял кагор Altra Terra, а третье — "Солнечная долина".

Как отмечается, во всех пяти образцах был найден свинец, однако его количество не превышало допустимый уровень. Специалисты не обнаружили в вине кадмия, ртути или мышьяка.

Специалисты рассказали, что в маркировке всех образцов было указано наличие диоксида серы, который может вызывать аллергическую реакцию. Во всех образцах его концентрация находилась на допустимом уровне. Больше всего диоксида серы нашли в вине "Со Святой горы Афон", меньше всего — в Altra Terra.

Эксперты уточнили, что все протестированные образцы могут быть рекомендованы к покупке, однако призвали потребителей не увлекаться алкогольными напитками.

Ранее эксперты "Росконтроля" назвали лучшее российское шампанское.