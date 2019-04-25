Туроператоры рассказали о путешествиях за рубеж за 38 рублей

При этом сразу у восьми компаний средняя стоимость путёвок не превышала одной тысячи рублей.

Российские туроператоры отчитались о средней стоимости своих туров за рубеж по итогам 2018 года. Об этом сообщает РБК.

Так, в лидерах оказалась столичная компания "Лузитана сол", которая специализируется на турах в Португалию. У этого оператора нашли туры даже за 38 рублей. После того как корреспондент агентства связался с представителями оператора, они подтвердили корректность данных, но вскоре исправили их и средняя стоимость поднялась с 38 рублей до 37,7 тысячи рублей.

Любопытно, однако сразу восемь туроператоров заявили среднюю стоимость своих путёвок ниже одной тысячи рублей. Так, дальневосточная фирма "Диалог народов" указала среднюю цену в 403 рубля. Там тоже подтвердили изданию данную информацию.

В Ростуризме уже заявили, что анализируют представленные данные и выявляют показатели, которые могут содержать признаки недостоверности и искажения. Кроме того, таким туроператорам может грозить штраф до 1 млн рублей.