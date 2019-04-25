Стало известно, чем Путин угостит Ким Чен Ына на званом обеде

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Стало известно, чем Путин угостит Ким Чен Ына на званом обеде

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Фото: © Shutterstock

На официальном обеде после встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына гостям предложат пельмени из оленины и борщ, сообщает корреспондент Лайфа.

Кроме того, в меню представлены салат из краба, спинка трески с соусом из укропа, хабаровская говядина с запечёными баклажанами, щербет из яблока в карамели и шоколадный торт на десерт.

Кроме того, по запросу может быть предоставлено постное меню.

Напомним, 24 апреля лидер КНДР прибыл на бронепоезде с визитом в Россию. 25 апреля на острове Русский во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Несколько минут назад переговоры завершились — они длились 3,5 часа: сначала тет-а-тет, а затем уже в расширенном составе.

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