Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка

Его действие не распространяется на совершение религиозных обрядов и сферу частного общения.

Парламент Украины — Верховная рада — принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом свидетельствуют результаты голосования депутатов.

За данное решение проголосовали 278 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, который является языком его гражданства. Для взрослых людей государство организует курсы украинского языка. Гражданам Украины, которые не имели возможности свободно освоить государственный язык, она будет обеспечена.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов. Он вступит в силу через месяц после опубликования, однако вступление в силу ряда положений отсрочено на несколько лет.

Как отмечается, на рассмотрение документа в сессионном зале ушло почти два месяца. На заседании присутствовал третий президент Украины Виктор Ющенко.

Напомним, ранее принять закон о языке пообещал действующий глава государства Пётр Порошенко. Его поддержал будущий президент Украины Владимир Зеленский.