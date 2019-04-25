Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию, когда ехала в суд

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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию, когда ехала в суд

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Фото: © Агентство городский новостей "Москва"/Андрей Никеричев

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Светлана Тарасова попала в аварию, когда ехала в Пресненский суд Москвы. По данным Лайфа, из-за этого было задержано заседание, где продолжают рассматривать дело спортсменов.

Известно, что авария оказалась несерьёзной. Прокурор уже взяла такси и едет на заседание.

Добавим, самих подсудимых уже завели в зал Пресненского суда. Сегодня они должны дать показания.

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