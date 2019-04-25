Путин рассказал о залоге успеха в решении проблемы Корейского полуострова

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Путин рассказал о залоге успеха в решении проблемы Корейского полуострова

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Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Альтернативы мирному разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на приёме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына.

Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к взаимодействию по снижению напряжённости на полуострове.

Как гласит корейская мудрость, если соединить силы, можно сдвинуть скалу. Убеждены, что именно в этом залог успеха, — отметил Путин.

Президент добавил, что обеспечить прочный мир и процветание на Корейском полуострове можно при активном участии международного сообщества.

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