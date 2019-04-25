Путин на приёме в честь Ким Чен Ына предложил тост за укрепление дружбы — видео

Вместе со своим северокорейским коллегой российский лидер поднял бокал белого вина.

Президент России Владимир Путин на официальном приёме в честь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына предложил тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между двумя государствами и благополучие народов двух стран.

Президент России отметил, что переговоры с главой КНДР прошли конструктивно, по-деловому, при этом в дружеской атмосфере, которая традиционна для отношений двух стран.

Путин напомнил, что в 2002 году принимал во Владивостоке отца нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, подчеркнув, что в России всегда относились к нему с большим уважением.

Как ранее писал Лайф, переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына продлились 3,5 часа, за ними последовал торжественный приём.