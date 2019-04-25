Лайф побывал за кулисами шоу Цирка дю Солей по мотивам фильма "Аватар"

За несколько часов до премьеры представления в Москве наш корреспондент увидел всё, что скрыто от глаз зрителей.

19 апреля в Москве состоялась премьера грандиозного шоу Цирка дю Солей "Торук. Первый полёт" по мотивам культового фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Корреспондент Лайфа смог попасть за кулисы этого грандиозного представления за несколько часов до его начала и увидел всё самое интересное и масштабное.

Настоящую сказку можно увидеть и до выхода на сцену. Огромные куклы, которыми управляют несколько человек, 150-килограммовая марионетка Торука из фильма и, конечно же, великолепные костюмы, за которые отвечали специалисты из Голливуда.

Кроме того, артисты цирка рассказали, как проходит процесс их отбора для шоу, как перевозятся масштабные декорации и всё необходимое для представления. А также мы узнали, что по этому поводу думает сам Кэмерон.