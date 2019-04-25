Путину и Ким Чен Ыну показали "Танец с саблями" и корейский "Танец с веерами"

Концерт по случаю визита северокорейского лидера в Россию завершился песней "Москва — Пхеньян".

Во время торжественного приёма северокорейской делегации и по случаю завершения переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина был дан концерт. Звучала классика русской музыки, а также популярные песни КНДР.

Перед иностранными гостями и лидерами двух стран выступили Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", оркестр и хор Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ и другие коллективы. Были показаны номера из "Лебединого озера" и "Танец с саблями" из балета "Гаянэ".

Специально для гостей из КНДР артисты исполнили знакомую им песню "Великий полководец", хореографический номер "Корейский танец с веерами" и другие. Концерт завершился песней "Москва — Пхеньян".