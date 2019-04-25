Минздрав: Почти у восьми млн россиян диагностировали сердечную недостаточность

Минздрав озвучил данные о сердечной недостаточности, которую диагностировали у россиян. Почти у восьми миллионов жителей нашей страны есть это заболевание, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского Амиран Ревишвили.
— А больные с сердечной недостаточностью будут резко увеличиваться, их количество около восьми миллионов сегодня, — заявил главный специалист Минздрава России по хирургии.
Он добавил, что создание сосудистых центров приводит к уменьшению количества смертей от инфарктов и инсультов.
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