Минздрав: Почти у восьми млн россиян диагностировали сердечную недостаточность

Минздрав озвучил данные о сердечной недостаточности, которую диагностировали у россиян. Почти у восьми миллионов жителей нашей страны есть это заболевание, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского Амиран Ревишвили.

— А больные с сердечной недостаточностью будут резко увеличиваться, их количество около восьми миллионов сегодня, — заявил главный специалист Минздрава России по хирургии.

Он добавил, что создание сосудистых центров приводит к уменьшению количества смертей от инфарктов и инсультов.