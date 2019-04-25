Никите Белых отказали в отсрочке выплаты штрафа в 48 млн рублей

Защита настаивала, что экс-чиновник сможет принять меры для урегулирования финансовых вопросов лишь после выхода из колонии.

Пресненский суд Москвы отказал бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в удовлетворении ходатайства об отсрочке оплаты штрафа в 48 миллионов рублей.

Защита осуждённого на восемь лет Белых просила отсрочить выплату штрафа, наложенного по делу о получении взятки, до освобождения экс-губернатора из колонии.

По словам адвоката Андрея Грохотова, максимальная стоимость арестованного имущества его клиента составляет 7,7 миллиона рублей. В колонии Белых работает библиотекарем. За девять месяцев бывший глава Кировской области заработал 63 тысячи рублей — его зарплата составляет семь тысяч рублей ежемесячно.

Из заработанных средств Белых потратил 15 тысяч рублей на питание, ещё 44 тысячи рублей — на подписку на периодические издания.

Сам экс-губернатор принимал участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии в Рязанской области. Белых заверил, что намерен выплатить штраф, но просил дать время для заработка необходимых денежных средств после выхода из исправительного учреждения.