Никите Белых отказали в отсрочке выплаты штрафа в 48 млн рублей

Пресненский суд Москвы отказал бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в удовлетворении ходатайства об отсрочке оплаты штрафа в 48 миллионов рублей.
Защита осуждённого на восемь лет Белых просила отсрочить выплату штрафа, наложенного по делу о получении взятки, до освобождения экс-губернатора из колонии.
По словам адвоката Андрея Грохотова, максимальная стоимость арестованного имущества его клиента составляет 7,7 миллиона рублей. В колонии Белых работает библиотекарем. За девять месяцев бывший глава Кировской области заработал 63 тысячи рублей — его зарплата составляет семь тысяч рублей ежемесячно.
Из заработанных средств Белых потратил 15 тысяч рублей на питание, ещё 44 тысячи рублей — на подписку на периодические издания.
Сам экс-губернатор принимал участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии в Рязанской области. Белых заверил, что намерен выплатить штраф, но просил дать время для заработка необходимых денежных средств после выхода из исправительного учреждения.
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