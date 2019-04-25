Нарышкин призвал продолжать диалог с Западом, несмотря на "фигу в их кармане"

Разрыв контактов может привести к окончательному распаду действующей международной системы.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе выступления на Московской международной конференции по безопасности призвал продолжать диалог со странами Запада, несмотря на их позицию.

Он отметил, что Россия, как страна, пережившая за последние сто лет три опустошительные войны, регулярно призывает все государства к поиску решения насущных проблем.

— К сожалению, даже в тех сферах, где подобные переговоры ведутся, таких как борьба с терроризмом или информационная безопасность, западные партнёры продолжают держать в кармане зажатую фигу, — заявил Нарышкин.

По его мнению, разрыв контактов может привести к окончательному распаду действующей международной системы.