Учёные назвали сроки выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы"

По заключению научного консилиума у всех животных нет противопоказаний для выпуска в естественную среду.

Возвращение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье состоится не раньше июня, выпустить животных планируют в Охотское море. Об этом рассказал замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.

По итогам консилиума, учёные рекомендовали возвращать животных примерно в те же места, где их выловили.

— Это северо-западная часть Охотского моря. До июня там просто ледовая обстановка не позволит ничего сделать, — отметил Бизиков.

Теперь эксперты должны разработать индивидуальные планы возвращения животных в дикую природу, этот вопрос обсудят на следующем собрании консилиума сразу после майских праздников.

Как сообщал Лайф, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которых выловили незаконно. За их освобождение выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. Также в Приморье прилетел сын знаменитого французского исследователя океанов и морей Жак-Ива Кусто, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей.