В Омске 14-летняя школьница сбежала из больницы, испугавшись операции

В поисках девушки участвовали 30 волонтёров — найти её удалось спустя несколько часов после побега.

В Омске 14-летняя школьница, госпитализированная с подозрением на аппендицит, сбежала из больницы без верхней одежды, испугавшись операции. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда "Доброспас — Омск".

— Когда врачи вышли из палаты, девушка покинула медицинское учреждение и скрылась в неизвестном направлении, — рассказали волонтёры.

Школьницу нашли сильно замёрзшей спустя несколько часов после её побега из больницы — девушка была одета в блузку и бриджи. После обнаружения её передали сотрудникам полиции.

В поисках подростка принимали участие 30 волонтёров на 18 машинах. Сама Виктория пояснила, что сбежала из больницы, так как испугалась операции.