Франция и Германия не довольны упрощением выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

В Европе считают, что решение России "противоречит духу и целям минских соглашений".

Париж и Берлин не поддерживают решение России упростить процедуру выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил в четверг немецкий МИД.

— Вместе с Францией мы осуждаем российский декрет, который призван упростить предоставление российского гражданства жителям территорий на востоке Украины, — говорится в сообщении ведомства.

По мнению европейских партнеров, подписанный президентом России указ идет вразрез с минскими соглашениями.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. Документ был подписан в гуманитарных целях.

МИД Украины уже призвал жителей ДНР и ЛНР "не принимать российские паспорта.