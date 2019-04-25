Путин ответил на вопрос Лайфа, будет ли информировать США о саммите с КНДР

Глава государства также подчеркнул, что интересы по проблеме Корейского полуострова с США у России совпадают.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа, рассказал, что проинформирует о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном руководство Китая и США, об этом просил и Ким Чен Ын.

— Я, конечно, буду говорить и завтра в Пекине с руководством Китайской Народной Республики, но также открыто и откровенно мы будем обсуждать сегодняшнюю встречу и с американским руководством. Здесь нет никаких секретов, позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров, — отметил российский лидер.

По его словам, Ким Чен Ын сам просил российскую сторону проинформировать американцев о своей позиции по ситуации на Корейском полуострове.