Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморья

Президент России Владимир Путин перед переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Российский лидер поддержал предложение о строительстве моста на остров Русский через остров Елена, а также реконструкцию Некрасовского путепровода до Зари, которая может серьёзно улучшить транспортную ситуацию во Владивостоке.

В свою очередь Кожемяко доложил о социально-экономическом развитии региона.

Напомним, сегодня Владимир Путин провёл во Владивостоке переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, которые продолжались 3,5 часа.