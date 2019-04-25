Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморья

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Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморья

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин перед переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Российский лидер поддержал предложение о строительстве моста на остров Русский через остров Елена, а также реконструкцию Некрасовского путепровода до Зари, которая может серьёзно улучшить транспортную ситуацию во Владивостоке.

В свою очередь Кожемяко доложил о социально-экономическом развитии региона.

Напомним, сегодня Владимир Путин провёл во Владивостоке переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, которые продолжались 3,5 часа.

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