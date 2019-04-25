Путина удивил запрос Киева о созыве Совбеза ООН по вопросу паспортов

Президента России Владимира Путина удивило обращение Украины в Совет Безопасности ООН из-за указа об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса. Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции во Владивостоке после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

— Пускай выносят на Совбез ООН вопрос о выдаче паспортов, пообсуждаем. Мы готовы восстанавливать отношения с Украиной в полном объёме, но не можем делать это в одностороннем порядке, — сказал российский лидер.

Путин ещё раз подчеркнул, что вопрос выдачи российских паспортов "носит чисто гуманитарный характер".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин в гуманитарных целях подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

После этого постпред Украины Владимир Ельченко обратился в Совбез ООН по инициативе действующего президента Украины Петра Порошенко. Заседание в СБ ООН из-за решения России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса будет проведено 25 апреля.