Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями "Игры престолов"

Более 130 сайтов, на которых были пиратские копии эпизодов заключительного сезона "Игры престолов", заблокировано. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.
В настоящий момент доступ к пиратским копиям сериала ограничен на 138 сайтах, ожидается удаление ещё с 26 страниц. Всего меры принимаются в отношении 327 интернет-ресурсов
Роскомнадзор
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В РКН отметили, что меры принимаются, в том числе к ещё не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам.
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Ранее сообщалось, что финал "Игры престолов" покажут на московском стадионе "РЖД Арена".
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