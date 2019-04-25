Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями "Игры престолов"

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Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями "Игры престолов"

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Фото: © HBO

Представители ведомства сообщили, что меры принимают даже к ещё не вышедшим в официальный релиз материалам.

Более 130 сайтов, на которых были пиратские копии эпизодов заключительного сезона "Игры престолов", заблокировано. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

В настоящий момент доступ к пиратским копиям сериала ограничен на 138 сайтах, ожидается удаление ещё с 26 страниц. Всего меры принимаются в отношении 327 интернет-ресурсов

Роскомнадзор

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В РКН отметили, что меры принимаются, в том числе к ещё не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам.

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Ранее сообщалось, что финал "Игры престолов" покажут на московском стадионе "РЖД Арена".

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